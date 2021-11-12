Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Terörün her türlüsüyle kararlılıkla sürdürme mücadelemizi bir kez daha kayda geçirdik. Yeni adımız ve yapımızla bundan sonra daha hızlı kök salacak ve gelişeceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.

Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz.

Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır.

Çevresinde barışa katkı yapan, güven ve refah içinde bir Türk dünyası oluşturmak istiyoruz. Soğuk savaş döneminde birbirleriyle kucaklaşma hayali kuran ülkeler bugün ortak geleceklerini inşa ediyor.

Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Artık uluslararası toplantlarında bir odak noktası haline gelecek.

Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.