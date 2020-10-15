Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı Yayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." dedi.
Erdoğan, "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek." diye konuştu.
Kaynak: AA