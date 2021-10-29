Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Sözlerimin hemen başında cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Binlerce yıllık devletler silsilemizin coğrafyamızdaki son halkası olan cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum.

Biz de cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için çalışarak ödemeye çalışıyoruz.

Bilindiği gibi temeli 75 yıl öce atılan AKM kullanılamaz hale gelmişti. Biz bunu düzeltmek için pek çok adım attık ama attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Eski, köhnemiş AKM'yi yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyorsunuz. Halbuki biz her seferinde yerine daha güzelini yapacağımızı söylüyorduk.

Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.

Yeni AKM ile İstanbul'a ve dünyaya unutulmaz kültür-sanat hizmetleri sunacak bir eser ortaya çıkardık.

AKM'nin yenilenmesine karşı çıkanların eser karşısında bir nebze de olsa mahcubiyet duyacaklarına inanıyorum. 95 bin metrekare alana sahip bu eserin inşası 2 buçuk sene gibi rekor bir sürede tamamlandı.

Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir.

Biz 1994 yılından beri bu şehir için neler yapmadık ki. Böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesle en önemli hediyeyi verdiğimize inanıyorum."



Ayrıntılar geliyor...