Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Ukrayna Rusya savaşında 2014'ten beri devam eden krizin diyalog yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Biz taraflara her fırsatta barış çağrısında bulunduk.

Ateşkes ve barış müzakereleri yöneten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantı öncesi heyetlerle kısa bir toplantı yağacağız. Putin ve Zelenskiy ile temaslarımızın sürdüğünü belirtmek isterim.

Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizi savaşın tarafı yapmak için çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediklerini biliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...