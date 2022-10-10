Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısından sonra açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;



"Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili çarşamba günü önemli bir çağrıda bulunmuştuk. Madem bu konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması çağrısında bulunduk."



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