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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısından sonra açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesiyle ilgili çarşamba günü önemli bir çağrıda bulunmuştuk. Madem bu konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması çağrısında bulunduk."

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