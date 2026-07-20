Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kral 3. Charles'ın cami ziyareti çok kıymetli

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Erdoğan, İngiltere Kral 3. Charles'ın, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'ne ziyaretine ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Cambridge Merkez Camisi ve Külliyesi'nin yaklaşık 7 yıl önce ibadete açıldığını hatırlatan Erdoğan, Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin fevkalade anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "İlk tuğlasının konulmasından itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşı saygının sembolü olan camimizin, bu misyonunu başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kral 3. Charles'ın farklı kültür, köken ve inanca mensup insanların barış içinde yaşamasına verdiği öneme dikkati çeken Erdoğan, Kral Charles'ın bu yöndeki gayretlerinin bilindiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bu dönemde Kral Charles'ın söz konusu ziyaretini çok kıymetli bulduğuna dikkati çekti.

Kral 3. Charles'ın şahsında dost İngiltere halkına selamlarını ileten Erdoğan, Kral Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türk vatandaşları olmak üzere İngiltere'de yaşayan Müslüman toplumun üyelerini de hürmetle selamladığını kaydetti.