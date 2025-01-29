Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Hamas heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerini kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. pic.twitter.com/a6RxvRR5Il — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 29, 2025

(Ayrıntılar gelecek)