Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur garantili milli paradan bahsediyoruz, hazmedemiyorlar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da; ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti’nin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, program için 21 gülün yer aldığı bir çiçek gönderdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

Kendine başka yol çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum

“Bundan tam 21 yıl önce, bir 14 Ağustos günü, artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek AK Parti’nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti’nin kurucular kurulunda yer alan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum.

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yol çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. AK Parti saflarında sadakatle hizmet etmekte kararlı olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Körüklenmek istenilen ırkçı ve mezhepçi nefrete müsaade etmeyeceğiz

AK Parti, 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmıştır. Geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi yukarıya taşıdık. 2023 seçimlerini de kazanarak bu kutlu mücadeleyi taçlandıracağız. Dışarıdaki hasımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hele hele son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenilen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz var. Bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var. Evlatlarımızın geleceğinin inşasında atacak daha çok adımımız var. Bizim Orta Asya'da Balkanlar'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına gözünü ve kalbini Türkiye'ye yöneltmiş yüz milyonlara verecek daha çok umudumuz var.

"2023 gençliğimizin patlama yılı olacak"

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımız müddetçe Allah’ın izniyle bunların hepsini hayata geçireceğiz. Herkes gibi bizde bu fani alemden göçüp gideceğiz. 2 metreküplük bir mezar bekliyor bizi. Bende bu gençliğimizle iftihar ediyorum. 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak.

Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940’ların tek parti faşizmden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları, çabaları boşunadır. Biz Türkiye’yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geri götürmeye kalkanlara dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Tek sermayesi Tayyip Erdoğan husumeti olanlar sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında revaç buluyor. PKK’sından FETÖ’süne bunların sivil görünümlü uzantıları var.

“Asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, vatandaşlarımızın huzurunu sağladık”

Milletimizin, iradesini sandığa yansıtırken göz ettiği ölçüler; unutmayın, çok başkadır. Önce bugüne kadar kazandırılan hizmetlere ve eserlere bakacaktır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda, tarımda, dış politikada neler yaptık, bütün bunları benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Geçirecek. Son 20 yılda 539 milyar liranın üzerinden sosyal yardım yaptık. Hakim ve savcı sayısını 23 bine yükselttik. Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, asayişten uyuşturucuya, uyuşturucuyla mücadeleye, tüm emniyet hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık.

"Toplu Konut İdaresi’nden milletimiz konut almaya hazırsa evet, süratle yapacağız"

Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) başındaydın. Çık da de ki şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim de. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü’ndeki o kurumu çökertmesi yeter. Toplu Konut İdaresi’nden milletimiz konut almaya hazırsa evet, Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yaparak milletimizin satın almasına sunacağız. 2023’ün ilk çeyreğinde TOGG otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.

“Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar”

Kur garantili milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyorlar. Bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirmeye, kendi kısır dünyalarıyla başbaşa bırakıyoruz. Şurada önümüzde 9 ayımız var. Bu 9 ay içerisinde kardeşler olarak tekrar ediyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.”