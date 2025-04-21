Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak.

*Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik.

*Fırlatma süreci de TÜRKSAT tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.

“Rakiplerle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık”

*İnşallah çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflerimize ulaşacağız. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali özellikle bu uğurda heba etmesine izin veremeyiz. Bu ülkenin gündemi başörtüsüydü, sakaldı, sarıktı, irticaydı, yeşil sermayeydi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Rakiplerle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık.

“Hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız”

*Elde edilen kazanımlarla milli uydu markamızı oluşturma ve milli uzay şirketi kurulması noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız.