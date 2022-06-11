Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt Türk ayırt etmeden çözdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün 1,5 yıllık aranın ardından tekrar Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi Van'a her gelişimizde sevgiyle, coşkuyla bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Van bizim bilir. Van attığı bu adımla o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusu, ana kademenin, gençlerin coşkusunu görüyorum. Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van'ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Van'la hep omuz omuzaydık.

Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin, bu şehre zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler, kim su sorununu çözmesi gerekirdi; Van Büyükşehir Belediyesi'nin. Peki Erdoğan, DSİ'yi görevlendirerek Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum. Su sorununu Kürt Türk ayırt etmeksizin çözdük.

Van'ı yeni projelerle, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık. Geçmişte nice hükümetler geldi, geçti. Hangisi Van'ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı? Hiçbiri. Yaşı yetenler kendileri, yetmeyenler büyüklerine sorarak, Van'ın 25-30-40 yıl önceki haliyle bugünü karşılaştırsınlar. Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes aradaki farkın 20 yıllık değil, asırlık olduğunu kabul edecektir.

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz somut rakamla konuşuruz. Son 20 yılda Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık.

Van ve Bitlis'te atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Van Gölü'nü kirleten ahırları yıkıyoruz. Hem gölümüzü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine katkı sunacağız. Taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki çarpık yapılaşmayı kaldırmaktır.

Van ve Bitlis belediyelerimizin altyapı yatırımların 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. Çatak'ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizi hizmete sunmuştuk, Erciş Millet Bahçemizi tamamladık.

Van Çevreyolu'nun temelini de atıyoruz. Bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik, ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük, en kısa sürede 41 km'lik Van Çevreyolunu hizmete açacağız.

Bugün yatırım bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan eserleri hizmete açıyoruz. Hizmet binaları, güvenlik yolları var. 600 mw'lık trafo merkezi var. Yerleşim merkezlerinin içme suyu sorununu çözecek projeler var. Van'ı her alanda daha ileriye taşıyacak, daha iyi hizmetler verecek yatırımları bugün açıyoruz.

Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla sizlerle ve bölgedeki insanlarla aramızdaki kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmektir. Her şehrimiz gibi Van'daki kardeşlerimizin her meselesine sahip çıktık.

"Kardeşlik türküleri söyledik"



Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne-babalarının gözyaşlarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Biz niçin Diyarbakır Anneleri'nin yanında olduk? Diyarbakır Anneleri Kürt değil miydi? O demokrasiden bahsedenler bir kere Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti mi? Bizim derdimiz bambaşka. 13-14 yaşındaki Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz.

Çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmayı sizden kim istedi diye sorun. Biz her ne yaptıysak sizinle yaptık, sizin için yaptık. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için."