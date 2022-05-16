Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrının olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." diye konuştu.

İki ülkenin terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerini hatırlatan Erdoğan, "Her iki ülke ile ilgili de çok açık, net, samimi bir şeyi söylemem lazım. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini, teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Teslim edeceklerini dahi söyleseler bile şuna inanıyoruz; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz." diye konuştu.