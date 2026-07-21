Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics ile görüştü

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics’i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi’nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.