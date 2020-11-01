Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracak

01 Kasım 2020

Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TCDD Samsun Garı'nda yapıldı. Törenin ardından Samsun Garı'ndan kalkan tren, Sivas'a gitmek üzere yola çıktı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak"

Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.

Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık.

İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.

Samsun'u ülkemizin doğusu ile batısı arasında bir köprü haline getirmeye çalışıyoruz.

Samsun tüm orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır.

Samsun bu merkezi konumunun avantajlarını uzun yıllar maalesef hakkıyla koruyamamıştır.

Benzer tablo ülkemizin pek çok vilayeti için de geçerlidir.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık.

Toplam tutarı 350 milyon euro

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 km'den 27715 km'ye yükselttik.

1993'te ilk kazması vurulan, 18 bakan eskiten, göreve geldiğimizde patates deposu olması tartışılan Bolu Tüneli'ni aşmak hamd olsun yine bize nasip oldu.

Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır.

Toplam tutarı 350 milyon avroyu bulan bu yatırımın, 153 milyon avroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır.

Kaynak: AA