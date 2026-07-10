Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde muhabbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi.
Erdoğan ve Selam daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA