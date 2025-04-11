Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan ile Orban'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.