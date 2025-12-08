Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ticaret hedefi 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz.

Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık.

İkili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınmasına imkan verecek Ortak Planlama Grubu'nun kurulmasını kararlaştırdık.

(Macaristan ile ticaret) Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.