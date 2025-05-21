Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti: TDT zirvesi başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan uğurlandı

Cumhurbaşkanı'nı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlayan isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin yer aldı.

Macaristan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor. Heyette ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulunuyor.

Diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek

Zirve, 'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenleniyor. Erdoğan'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilecek olan TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılması ve zirve kapsamında diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.