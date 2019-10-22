Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme için planlama yok

22 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.



"Macron-Merkel-Johnson görüşmesi için bir planlama yok"



Fransa Başbakanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme konusunda da konuşan Erdoğan "Böyle bir planlama yok ama Johshon görüşmesinde bu teklifi iletti" dedi.

Erdoğan, Böyle bir görüşme yapılabilir ama bunun için şartım İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep'ten birinde olması. NATO Zirvesi sonrası böyle bir toplantı yapılabilir dedik, bu şekilde virgülü koyduk"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün, 22.00'de süre bitiyor

- Sözler tutulmazsa harekatımıza kaldığı yerden çok daha kararlılıkla devam edeceğiz

- Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır"

- 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.

- Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.



- Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz

- Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.

- Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok.

- Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz

- 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz.