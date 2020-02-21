Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

21 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Macron ve Merkel ile üçlü telefon görüşmesinde, Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.

'Suriye ordusu ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini' belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirdi.