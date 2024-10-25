Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Ülkemizin savunma havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu SAHA EXPO 2024'te sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı firmalarımızı sponsorlarımızı kutluyor, ürünleriyle fuarda yer alanları tebrik ediyorum.

*Önceki gün TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda şehit olanlara başsağlığı diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

* Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. En sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır.

* Kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindeyiz.

*Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz.

*Burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler bilerek ya da bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına aracılık yapmaktadır. Hiçbir otokontrolün, denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan operasyon aygıtına dönüşmüş durumda.

"Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor"

*Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Medyamız bu tür hadiselerde çok kötü sınav veriyor. Sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'taki terör eyleminde de görüyoruz. Milletin memleketin, devletin kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Görüntüleri filtresiz boca edenler ne kadar yanlış içindeyse bu görüntüleri servis edenler de telafisi zor zararlar vermektedir. Bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı mücadeleyi topyekun mücadele olduğunu göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz.

"Tam anlamıyla bir destan yazdık"

Önümüze çıkarılan engellere rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif dost düşman herkes görüyor. 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden askerlerimiz Türk savunma sanayiinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor.

"Bizim de Çelik Kubbe'miz var"

Çelik Kubbe ile ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir bizim de Çelik Kubbe'miz var.

"Yürüyüşümüz hızlanarak devam edecek”

*Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı. Bugün kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak bunun arkasında savunma sanayiimizin başarıları bulunuyor. TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri, Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız. Tüm saldırılara rağmen yürüyüşümüz hızlanarak devam edecek."