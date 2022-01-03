Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memura toplam zammı yüzde 30.5'e çıkarmış bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının yüzde 2,5 ek zamla toplam yüzde 30,5 oranında zamlandığını açıkladı. En düşük emekli maaşı ise 2 bin 500 TL oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları şöyle:



"Son 2 yıla damga vuran koronavirüs salgınının ve ekonomik sorunların herkesle birlikte ülkemizi bir süre daha etkileyeceği görülüyor.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde, Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomi krizinden olumlu yönde yarıştırmayı başardık. Her ne kadar birileri bir kısmı yalan haberler olmak üzere, milletimizin morali bozmaya çalışsada, dünyayı izleyen herkes Türkiye'nin durduduğu yeri takdirle karşlılıyor.

100 bin TL'lik KOSGEB desteği

Daha bugün ihracat rakamlarını açıkladık. Geçen yıl Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı büyüme eğilimini sürdürdü. 225 milyar dolarlık ihcaratla küresel ihracattan ilk kez yüzde 1'den fazla pay aldık.

29 milyon turist ve 24 milyar doları aşan gelir sağladık. Ziyaretçi sayısında yüzde 83'lük artış oldu.

KOSGEB destekleriyle ilgili nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını, yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz.

Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor.

Kur korumalı TL mevduatına 78 milyar liralık bir geçiş oldu

Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.

Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı.

Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek.

Kredi Garanti Fonu'nun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol hayata geçiyor. Türk Lirası için Hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını yüzde 30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor.

Memur zammı yüzde 30.5'e çıktı

2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık.

Memurların maaşında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz.

Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."

'Yüz yüze eğitime devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan COVID-19 vakalarından sonra yüz yüze eğitime ara verelip verilmeyeceği konusunda ise "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.