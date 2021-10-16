Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.