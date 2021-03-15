Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut uygulama devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşmesi gerektiğini belirterek, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Tedbirlere uyulmaması halinde kısıtlamaların ve yasakların kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada ise "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız.

Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.

Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız.

Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.

"Aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı"

Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı.

Birçok ülkede görülen sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı.

Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz.

(Kısa çalışma ödeneği) Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.

"Ciro kaybı desteği başvuruları değerlendiriliyor"

Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor.

Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı 24 milyar liradır.

Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz.

Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum.

Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.