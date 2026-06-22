Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede bölgesel barış, Türkiye-İran ilişkileri ve ekonomik iş birlikleri masaya yatırılırken, Erdoğan Türkiye’nin barış sürecine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.