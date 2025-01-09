Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli ile Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda bir araya geldi.

İkili, son dönemde Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan yeni süreci ve terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlardaki son durumu değerlendirek, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ile ilgili adımları görüşecek.

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