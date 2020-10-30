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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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