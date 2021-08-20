Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile telefonda görüştü

Görüşmede liderler, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, göç baskısının artacağını, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini vurguladı.