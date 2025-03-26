Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, hiçbir yerli ve milli markayı faşizan siyasete yem etmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

CHP'nin bazı markaları boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan, milletin hiçbir yerli ve milli markatı faşizan siyasete yem etmeyeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzü ile buluştu. Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.

* Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı üç-beş muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

* Kritik alanlarda özgün strateji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hızlandıracağız.

* Yerli ve milli ürünlerimizin kamuya tedarikinde engelleri kaldırarak bugüne kadar görülmemiş ölçüde bir yerli üretim teknoloji hamlesine imzamızı atacağız.

* Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda AR-GE kapasitesini artıracağız ve dışa bağımlılığı azaltacağız.

Otomotiv sektöründe atılacak adımlar

* Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız.

* Dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak hedefimiz.

* Yerli ve milli siber güvenlik altyapılarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz.

* Küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artıracağız.

* Yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz.

* Yapay zeka alt yapısını üst seviyeye taşıyacağız.

Ulusal Kuantum Enstitüsü kurulacak

* Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız.

* Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız.

* Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz.

* Nükleer enerji alanında, büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz.