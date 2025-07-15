Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin zaferine çamur atanlar utançla anılacak

15 Temmuz Anması için Meclis'te düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim dualarımızı kahraman şehitlerimizin ruhuna nail eylesin. Hainlere karşı duran hayasız akını durduran baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satılar şöyle:

O gece eli yüreğinde bizler için dua eden nerede olursa olsun tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki vatandaşlarımıza, Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. İstanbul'da okunan salalar Üsküp'te, Pakistan'da, Endonezya'da yankılandı. Eller Türkiye'nin selameti için semaya kalktı.

O gece ruhunu satan mankurtlara galip geldik.

O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu millet tam 1000 yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren bir millettir. Bu millet 15 Temmuz gecesi kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda ne denli iri diri ve güçlü olduğumuzun en son örneğidir. O gece ruhunu satan mankurtlara galip geldik.

Milletin zaferine çamur atanlar utançla anılacak

Milletimizi bir işgal girişimini püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi hem devlet hem de millet olarak verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece uğradığımız ihanetin tarihimizde eşi ve benzeri yoktur. O gece akı da karası da geçitte belli olmuştur. Birileri geç bile kalındı demişti. Kimileri bu kutlu direnişe oyun tiyatro senaryo diyor, ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atıyordu. Kimileri de evlerde önünde kahve bekle gör stratejisi izliyordu. Darbeye alkış tutanlar, destana gölge düşürmeye çalışanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar daima utançla anılacaktır. Milletin zaferine çamur atanlar utançla anılacak. O gece bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanların isimleri de milletimizin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir.

Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hakkettiği yeri alacaktır. Biz bundan şüphe duymuyoruz, milletimize ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de destek vereceğine yürekten inanıyorum.