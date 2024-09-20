Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli teknoloji hamlemizin, yatırımların kıymetini anlaşılmış olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sevgili polis ve jandarmalarımız, misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm emniyet güçlerimize selamlarımı gönderiyorum.

*85 milyonun emniyeti, huzuru, birlik ve beraberlik için çalışan polis ve jandarma ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, çocuklarımız korkmadan okuluna gidiyorsa, malımız mülkümüz, namusumuz ve bayrağımız teminat altındaysa bunda aslan payı sizindir.

* Bugün Jandarma ve Emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni araç alımı törenini gerçekleştiriyoruz. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın envanterindeki araçları yeniliyoruz. Bu araçlarımızın 5001 tanesi Emniyet teşkilatımız kullanacak. 2203 aracımızı Jandarma teşkilatımız kullanacak.

* İnsanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin görevi vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaktır.

*İnsan kaynağı ile araç gereç kapasitesinin artırılması şart. Daha da caydırıcı olacak olan teknik donanım ve imkanlardır.

*Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Yakın tarihimizde güvenlik noktasındaki sıkıntıların acısını çok çekmiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokakların nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra nasıl bir atmosferin hakim olduğunu net hatırlıyoruz. Gençlerimizi o karanlık iklimde kaybettik. Millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi ikinci sınıf ekonomiye, demokrasiye mahkum ettiler. 2002 yılında göreve geldiğimizde asayiş hizmetlerinin kalitesinin artmasına büyük önem verdik.

*Hemen ergün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların tamamı, yerli ve milli teknolojimizle gerçekleşiyor.

*Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Teknik kapasitemizi artırıp yeni mücadele konsepti geliştirdik. Mafya ile çeteler ile tavizsiz mücadele bunlardan biriydi. Şehir eşkıyalarına göz açtırmama bunlardan biriydi. Vatandaşın huzuruna kastedenler karşısında güvenlik birimlerimizi buldu. Kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik.

*Terör örgütlerine hiçbir alan bırakmadık. Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Hemen her gün üst düzey teröristin imha haberini alıyoruz. Bunları kendi milli silahlarımız ile gerçekleştiriyoruz.

"Milli teknoloji hamlemizin, yatırımların kıymeti anlaşılmış olduk"

*Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.