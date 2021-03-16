  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin, "Mısır halkı bizimle ters düşmez." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 bin  doz COVID-19 aşısının Bosna Hersek'e gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Mısır'la diplomatik temasların başlaması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamasında Erdoğan, "Mısır halkı bizimle ters düşmez. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım." ifadelerini kullandı.