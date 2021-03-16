Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 bin doz COVID-19 aşısının Bosna Hersek'e gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Mısır'la diplomatik temasların başlaması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamasında Erdoğan, "Mısır halkı bizimle ters düşmez. Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım." ifadelerini kullandı.