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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü duyurduğu merakla beklenen 'müjde'yi Millete Sesleniş konuşmasıyla açıkladı. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
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SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü duyurduğu, merakla beklenen 'müjde'yi Millete Sesleniş konuşmasıyla açıkladı.  Erdoğan, "Karadeniz'de Fatih sondaj gemimiz 320 milyarmetreküp doğalgaz rezervi buldu. Devamı da gelebilir" dedi.

. . . CANLI YAYIN . . .

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

- Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir."

- Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

*ERDOĞAN: TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ KARADENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

*ERDOĞAN: FATİH SONDAJ GEMİMİZ 20 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE BAŞLADIĞI TUNA 1 KUYUSUNDAKİ SONDAJINDA 320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFETMİŞ DURUMDA

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