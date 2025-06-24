Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü'nün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.