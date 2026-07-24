Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'ne dönüşler çok olumlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendiren Erdoğan, organizasyonun ardından birçok ülkeden teşekkür mesajları ve telefonlar aldıklarını ifade etti.

"Geri dönüşler çok çok olumluydu"

Zirvenin açılış gününde konuk liderlere gösterilen misafirperverliğin büyük memnuniyet oluşturduğunu belirten Erdoğan, "NATO Zirvesi için geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar aldık." dedi.

Erdoğan, zirveye katılan liderlerin organizasyondan duydukları memnuniyeti farklı platformlarda dile getirdiğini vurgulayarak, "Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında paylaştılar." ifadelerini kullandı.

Liderlerin eşlerinin de programa katıldığı organizasyonda benzer memnuniyet mesajlarının iletildiğini söyleyen Erdoğan, "Eşleriyle gelenler de eşimle birlikte yaptıkları programda mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

"Ankara'daki zirve ayrı bir zenginlik oldu"

İstanbul'da yaklaşık 20 yıl önce düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'nın da böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Erdoğan, "20 yıldan sonra İstanbul'un ardından Ankara'daki bu zirve de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu." dedi.