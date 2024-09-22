Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta: BM 79. Genel Kurulu'na katılacak

Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

"İsrail terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli konular hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, Lübnan'da peş peşe gelen İsrail saldırıyla ilgili olarak "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor" demiş ve bölgenin "şu anda açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya" olduğunu söylemişti.