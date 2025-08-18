Cumhurbaşkanı Erdoğan Next Sosyal'e katıldı! 'Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 'yerli' olarak duyurduğu sosyal medya platformu Next Sosyal'e katıldı.

Erdoğan, platformdaki ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı... Hazır mısınız?”

'Yerli' olmadığı iddiaları gündem olmuştu

Kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaşan Next Sosyal, Bayraktar'ın öncülüğünde tanıtılmış ve yerli olduğu açıklanmıştı. Ancak platformun, Almanya merkezli açık kaynak kodlu Mastodon altyapısını kullandığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.