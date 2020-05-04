Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planını açıkladı

04 Mayıs 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.

Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının önüne geçtik.

"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor"

Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.

Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak ülkemizde hiçbir şey eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Normale döneceğiz ancak bu yeni bir normal olacaktır.

"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Bir normalleşme planı hazırladık.

Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

65 yaş üstüne kısmi sokağa çıkma izni

65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

AVM'ler 11 Mayıs'ta hizmete açılacak

Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır.

YSK ve LGS tarihleri belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 20 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak

7 ile giriş-çıkış yasağı sona erdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek-çift plaka uygulamasını, 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz.

Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dı

Kaynak: AA