Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci burslarını 25’inde yatıracağız

Maltepe'de Mimar Sinan Yurdunda öğrencilerle iftar yapan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyon ile ilgili, "Suriye’nin kuzeyiyle Irak’ın kuzeyinde Pençe Harekatı yürüyor. Bu gün 13.10 itibariyle 45 tane teröristin artık bedeli ödediler ve bütün inlere mağaralara komandolarımız giriyor, aramalar devam ediyor. Bu sayı çok daha fazlasıyla artacak. Ama 3 tane şehidimiz var. Bütün bu şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı bir şekilde bunlara bu bedeli ödetecek." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan 18 Mbart Çanakkale Köprüsü'nün 2,5 milyar euroya mal oduğunu belirterek projenin yap-işlet-devret formülüyle bitirildiğini kaydetti. Erdoğan, “18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk, bunu başardık. 2,5 milyar Euro ile bunu bitirdik. Bunu hangi usulle bitirdik. Yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Yani kasamızdan para çıkmadan getirilen kredi ile bitirildi.” ifadesini kullandı.

“Öğrenci burslarını ve kredilerini mayıs ayı için 25’inde hesaplara yatıracağız”

“Hükümete gelirken milletimize biz bir söz verdik” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dedik ki ülkemizi 4 temel alan veya 4 temel esas üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Dikkat ederseniz, ilk sıraya eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında yığılma vardı ki akıl alır gibi değildi. Bizim girişimizde 10 öğrenciden 1 tanesi giriyordu, şimdi 10’da 10 kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversiteyi sayımızı 78’den 207’ye çıkardık. Şu anda üniversite olmayan il yok. Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın böyle oldu. Şimdi biz ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. Geçen hafta Hakkâri’deydim, haber vermeden gittik. Orada iftarımız askerimizle beraber yaptık. Ondan sonra Yüksekova’dan şehir merkezine girdik. Baktık ki maşallah öğretmenler gençler hepsi beraber orada bir pastanede oturuyorlar. Bizde onların yanına oturduk. Hocalarımızla gençlerimizle güzel bir akşam geçirdik. Akademisyen sayımızı 70 binden 182 bine çıkartarak bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Bu gün ülkemizde üniversite kontenjanlarımızla liseden mezun olan sayımız neredeyse aynı duruma getirdik. Artık gençlerimiz herhangi bir üniversite programına girmek için değil, istediği bölüme yerleşmek için rekabet ediyor. Birileri diyor ya yurt yok diyor. Yurtlarımızın sayısını 190’dan 778’e, yurt kapasitesini 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal’a sorarsan yurt yok diyor. Biz bununla kalmayıp öğrencilerimiz aylık 750 lira beslenme yardımından internete kadar her türlü imkanla destekliyoruz. Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimiz 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta bin 700 liraya doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız” dedi.

“Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti”

Spor alanında yapılan hizmetlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin 81 vilayetinde 399 gençlik merkezimizle 299 genç ofisimizle 43 gençlik kampımızla pek çok farklı alanda sizlere hizmetler sunuyoruz. Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını futbol sahalarından atletizmden pistlerine yüzme havuzlarından spor salonlarına kadar toplam 4 bin 126 tesisle donattık. Tabi kapalı spor salonlarını söylemezsek ayıp olur. Bu sayede lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı. Okullarımızda yaklaşık 2 milyon çocuğumuzu sportif yetenekten geçirerek beceri eğitimlerine tabi tuttuk. İnşallah bizim bıraktığımız yerden sizler devam edeceksiniz” diye konuştu.