Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlere yeni haklar sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Öğretmenlerin sıkıntılarını kendi sıkıntıları olarak görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı attıklarını belirten Erdoğan, "Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmelere gittik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 2002 yılında 470 lira iken, temmuz 2021 itibarıyla nereye çıktı biliyor musunuz? 5 bin 100 liraya yükseldi. Nereden nereye. 2002 yılında aynı öğretmenin aylık 60 saatten aldığı toplam ek ders ücreti 165 lira iken temmuz 2021 itibarıyla bu rakam 1272 liraya çıktı. 2002 yılında ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline toplam 635 lira geçerken bugün 6 bin 372 lira geçmektedir. Ayrıca yine 2002 yılında bir öğretmenin eğitim öğretim hazırlık ödeneği 175 lira iken bu sene itibarıyla bu rakam 1250 liraya ulaşmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, öğretmenlere sağlanacak yeni haklar ile ilgili ise şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak, bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla, mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."