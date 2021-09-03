Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.

Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.

Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık.

AB raporuna göre öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.

Büyük yatırımlarla okullarımızın fiziki ve teknolojik yapılarını da oldukça geliştirdik. Tamamını bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler ile donattık. Çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık.

Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta, eğitimin kalitesini artırmaktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Sizin kendinizi donatmanız şarttır.

Çocuklarımız 1.5 yıldır okulda akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama çocuklarımızı okuldan uzakta tutamayız. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi öğretimi vermekte kararlıyız.

Çocuklarımızı pazartesi günü okulları ile buluşturuyoruz. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak yılı tamamlayacağız."

Öğretmen atamaları nereden ilan edilecek?

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları adayların nasıl öğrenebileceklerini sordu. Öğretmen atmaları sonuçları sonuçları e-devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden ilan edilecek.