Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncü göstergeler yüzde 20 büyümeye işaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.



Erdoğan özetle şunları söyledi:



"Biz salgının başından bir ücretsiz test hizmeti sunduk. Buradan tüm vatandaşlarımıza, artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını alarak bu musibetten kendilerini koruması çağrısında bulunuyorum. Aşıdan başka korunma tedbiri yoktur.

Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar hep birlikte temizlik, mesafe ve maske başta olmak üzere kurallara uymaya devam etmeliyiz.

'Salgını fırsata çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz'

Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda devam edecek.

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.

'İkinci çeyrekte göstergeler yıllık yüzde 20 büyüme işaret ediyor'

İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler baz etkisinin de devreye girmesiyle yıllık yüzde 20 civarında bir büyümeye işaret ediyor.

İlk 6 ayda geçtiğimiz yıla göre yüzde 40'lık ihracat artışı gerçekleşti. Yıl sonunda tarihimizde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracata imza atacağız.

Emeklileri erken maaş ve ikramiye ödemisi

Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz.

Kurumlar vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.

'İşverene SGK primi ve 12 ay boyunca vergi desteği'

Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.

Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.

Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

Terörle mücadele

Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir.

FETÖ'nün yurt dışı faaliyetlerinin akamete uğraması için çalışıyoruz, 100'ün üzerinde kişi Türkiye'ye getirildi.

Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz."

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirildi."