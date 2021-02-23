Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne kadar 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır." ifadesini kullanarak, "657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık." dedi.

COVID-19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşmenin hiç olmadığı kadar öne çıktığını belirten Erdoğan, "Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19'la mücadele ile ilgili, "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye." dedi.

"COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, COVID-19 aşısı ile ilgili de "Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin ise "En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz." dedi.