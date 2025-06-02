Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımız tehdit altında

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz.

*En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

* Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir.

"Orman varlığımızı 23,4 milyon hektar"

* Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin toplam yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdi.

* Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz.

* Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız.

* Orman yangını ile mücadele) 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.