Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımız tehdit altında
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yer altı ve üstü kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanılmasının ülkeler için en temel önceliklerden biri olduğunu belirterek, “Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor” dedi.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
* Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz.
*En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.
* Hava sıcaklığı çok yüksekse, nem oranı çok düşükse ve hava rüzgarlı ise bırakın ormanı, ormanın yakınında hatta açık alanda ateş yakmamanız hayati önemdedir.
"Orman varlığımızı 23,4 milyon hektar"
* Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin toplam yüz ölçümünün yüzde 30'unu ormanlarla kapladık, süsledik, zenginleştirdi.
* Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını bir sonraki yılın sonuna kadar mutlaka yapıyoruz.
* Yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanımında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız.
* Orman yangını ile mücadele) 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 tona yükselttik.