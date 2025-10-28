Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel üretim Togg’la Altay Tankı teslim törenine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC Ankara Tesisi’nde düzenlenen Altay Tankı Teslimat Töreni’ne özel üretim limuzin tarzı Togg T10X ile geldi. Uzatılmış şasili bu modelin, seri üretime alınmayacağı ve satışa sunulmayacağı; yalnızca Togg mühendisleri tarafından fabrika içi misafir turlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlandığı belirtildi.
Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un özel üretim versiyonu, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış oldu.
Erdoğan’ı taşıyan beyaz renkli ve Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan araç, uzatılmış şasiye sahip dört sıralı limuzin tasarımıyla dikkat çekti.
Yan kapısız tasarımı, açık mavi ayna kapakları ve özel gündüz farlarıyla öne çıkan Togg, dünyada nadir bulunan elektrikli limuzinler arasında yer alıyor.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, özel üretim Togg’un ön koltuğunda seyahat ettiği görüldü.