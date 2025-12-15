Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in Aleviler üzerinden yaptığı ithamlar provokasyondur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” vesilesiyle gerçekleştirilecek "Üç Kademe Buluşma Toplantısı" programında konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyon belgesinin “dilde, fikirde ve işte birlik” anlayışıyla hazırlandığını belirterek, belgenin Türk halklarının hedeflerini ortak bir ufukta buluşturduğunu ve gelecek yüzyılın inşasında önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin tanıtım töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi gününü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

* Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil bütün Türk dünyası için zorluklarla çilelerle işgallerle geçti. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık.

* Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerini koruyan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya sürgün edildi ya darağaçlarının kurbanı oldu. Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımız ötesinde değil, 1940'ların tek parti döneminde de yasaklanmıştı. Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor, tabutlukta işkence görmek anlamına geliyordu.

"CHP bu başka bir şey beklemeyin"

* Sadece Karabağ'da değil Suriye'de de aynı basiretsizliğe şahit olduk. CHP bu başka bir şey beklemeyin.

* Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı sürdürmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.

"Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz"

* Dilde, fikirde ve işte birlik şiarında uygun şekilde Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz. Türk halklarının hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Ticaret hacminin genişletilmesi, mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacak.

* Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır. Soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte Türk dünyasının etki alanını genişleten bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Bu stratejik bakış, gönül coğrafyamızda insan ve kalkınma odaklı bir diplomasi anlayışını esas almaktadır.