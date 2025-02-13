Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan liderine de Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Malezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretlerinin son ayağı olarak Pakistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İkili görüşmelerin ardından Türkiye ile Pakistan arasında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Endonezya ve Malezya'da olduğu gibi Pakistan'da da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan'ın otomobili hediye ettiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, cumhurbaşkanıyla test sürüşüne de çıktı.

Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Togg'un Pamukkale Beyazı rengi hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Pakistan için bayrak rengine de atıf yaparak Togg'un Ayder Reşili rengini tercih etti.