Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da törenle karşılandı: Görüşmeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından törenle karşılandı.

Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak, Başbakanlık binasına doğru yola çıktı. Bu sırada, güzergah boyunca Pakistan’a özgü gösteriler yapıldı ve yöresel kıyafetler giymiş gruplar tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı, Türk ve Pakistan bayraklarıyla süslenen güzergahtan geçerken Başbakan Şerif karşıladı.

Başbakanlık binasına gelişinde, Erdoğan ve Şerif tören alanındaki yerlerini aldı ve burada, her iki ülkenin milli marşları bando tarafından çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Görüşmenin ardından toplantıya katılacak

Erdoğan ve Şerif, ardından fidan dikimi gerçekleştirdi ve Pakistan Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği "Saygı Uçuşu"nu izledi. İkili görüşmelerin ardından, Erdoğan ve Şerif, heyetler arası toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Toplantı sonrası Erdoğan ve Şerif’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.