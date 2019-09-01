Cumhurbaşkanı Erdoğan pancar alım fiyatını açıkladı

01 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz." dedi.

Pancar alım fiyatı

Pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıklayan Erdoğan, "Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını % 10'dan % 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı % 2,5'e kadar indiriyoruz." şeklinde konuştu.

"Terör örgütüne tavır koyamayanlardan siyasetçi olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." ifadelerini kullandı.

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı"

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." dedi.

Kaynak: AA