Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para, bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir." dedi.

"CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar." diyen Erdoğan, "Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Damat da damat.' Damat kadar taş düşsün başınıza." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var." diye konuştu.

Erdoğan, "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...