Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize yarın yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı’nın kapanış programında yaptığı konuşmada, yarın partisine yeni katılımlar olacağını açıkladı.

Gençlere seslenen Erdoğan, “Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gençler emanete sahip çıkacak”

AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve aktif gençlik yapılanması olduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi:

“Emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz. Birleştiren, kucaklayan, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız.”

Erdoğan, son üç ayda AK Parti’ye 130 bin yeni üye katıldığını da hatırlatarak, gençlerin siyasetteki önemine dikkat çekti.

Muhalefete eleştiri

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir” dedi.

CHP’deki rüşvet iddialarına da değinen Erdoğan, partisinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacaklarını ve “Türkiye Yüzyılı” hedefiyle yolculuğa devam edeceklerini söyledi.